"Insistentes reclamos": apuntaron al Consejo Escolar tras el incendio del Jardín 905

Luego del incendio que se registró este sábado por la madrugada en el Jardín de Infantes Nº 905 de Loma Negra, que dejó al edificio con graves daños por el fuego y el humo y se habrían originado por un desperfecto en la instalación eléctrica, apuntaron contra el Consejo Escolar.



Según indicaron a este medio, los reclamos por la conexión deficiente habrían sido realizados en reiteradas ocasiones ante el Consejo Escolar. “Tuvieron insistentes reclamos por la instalación y pusieron a uno sin matriculación”, afirmaron.



Por parte de las autoridades del Jardín, a través de un comunicado detallaron que aún no está clara la magnitud del daño en el edificio debido al proceso de peritaje para esclarecer la causa del incendio.



“Agradecemos a las familias e Instituciones que también estuvieron comunicándose con nosotras para brindar su colaboración y ponerse a disposición ante lo que necesitemos. Seguiremos trabajando para poder salir adelante en equipo por nuestro jardín, nuestro lugar en el mundo”, expresaron.



Asimismo, explicaron que el jardín se encuentra asegurado, por lo que ya se encuentran en proceso de trámites por el siniestro. Aún no hay detalles sobre la continuidad de las clases.

