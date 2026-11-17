Personal policial aprehendió este martes a un hombre de 20 años que circulaba a bordo de una moto Mondial 110 que había sido sustraída de la vía pública en Guisasola y San Martín.

De acuerdo a lo informado, personal del Comando de Patrullas advirtió el hecho en el marco de acciones preventivas. En calle 11 y Sargento Cabral interceptaron e identificaron al conductor y constataron daños en el sistema eléctrico y pechera plástica. El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Segunda.

También este martes, la policía aprehendió en la localidad de Hinojo a un joven de 16 años que circulaba en una moto Honda Wave que había sido robada en el barrio Fonavi, en el monoblock 1, piso 2 de Olavarría.

Según lo aportado por fuentes policiales, personal de la subcomisaría de Hinojo interceptó al joven al advertir que el vehículo poseía faltante de cachas y tambor de ignición dañado con cables cortados. Además, no pudo acreditar la propiedad. De las averiguaciones practicadas se estableció que el rodado había sido sustraído en horas de la mañana.

El aprehendido fue notificado del delito y entregado a mayor responsable.