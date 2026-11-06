Robó una moto y lo capturaron a las pocas cuadras

Este viernes se registró el robo de una motocicleta Gilera Smash 110 cc. que se encontraba estacionada afuera de un local ubicado en Coronel Suárez al 2200.



El hombre de 24 años, que sustrajo el vehículo provocando daños en el traba volante, fue interceptado por personal del Comando de Patrulla a las pocas cuadras del lugar, en Chacabuco y avenida Del Valle, cuando huía con la moto de tiro.



Fue aprehendido y trasladado a la sede policial. La causa fue caratulada como “Robo agravado infraganti delito” e interviene la UFI Nº 10 a cargo de la Dra. Serrano.

