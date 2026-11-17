El certamen, que recuerda a Gonzalo, reúne cada año a familiares, amigos y compañeros en un encuentro que ya se convirtió en una fecha esperada dentro del calendario del pádel olavarriense tuvo lugar durante dos días con importante convocatoria.

La propuesta contó con una amplia oferta de categorías para damas y caballeros y se llevó a cabo en los complejos Lagarto's Pádel, Club de Amigos, Las Terrazas, CH Pádel y El Triunfo.

En lo que respecta a los resultados, la dupla campeona en Sexta Caballeros fue Hoxmark-Troncoso y en Quinta festejaron Veneciano-Rodríguez.

Por el lado de las Damas, Andrade-Bravo ganaron en Séptima, Séptima B fue para Aranas-Aranas, en Sexta, la Copa fue para Ávila-Recofsky y en Quinta, Más-Piñeiro se quedaron con el título.