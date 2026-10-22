Un aprehendido por un intento de robo en Colón y España



En la madrugada de este jueves, personal de la UTOI detuvo a un hombre que minutos antes había entrado a robar a una pollería.



El comercio donde ocurrió el ilícito está ubicado en Colón al 3100 entre España y 25 de Mayo.

Según fuentes oficiales, el masculino ingresó al negocio luego de romper la vidriera. Una vez adentro, sustrajo dinero en efectivo e intentó huir. Sin embargo, fue interceptado por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas a escasos metros de allí, con el dinero robado escondido entre sus prendas.



Quedó imputado por “robo in fraganti delito” a disposición de la UFI 4.

