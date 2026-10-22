Policiales

Un aprehendido por un intento de robo en Colón y España

El blanco fue una pollería. Allí el delincuente rompió un vidrio para ingresar y sustrajo dinero en efectivo. Personal de la UTOI lo interceptó a escasos metros del comercio.

Jueves, 22 de octubre de 2026 a las 10:40

Por Redacción


En la madrugada de este jueves, personal de la UTOI detuvo a un hombre que minutos antes había entrado a robar a una pollería.

El comercio donde ocurrió el ilícito está ubicado en Colón al 3100 entre España y 25 de Mayo. 

Según fuentes oficiales, el masculino ingresó al negocio luego de romper la vidriera. Una vez adentro, sustrajo dinero en efectivo e intentó huir. Sin embargo, fue interceptado por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas a escasos metros de allí, con el dinero robado escondido entre sus prendas. 

Quedó imputado por “robo in fraganti delito” a disposición de la UFI 4.
 

Tags