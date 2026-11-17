La planta de Papelera del Sur, en Tornquist, sigue con sus puertas cerradas e impide el ingreso de sus trabajadores, pese a la conciliación obligatoria dictada en el marco de la disputa laboral. Así lo confirmó Gustavo Ruiz Díaz, delegado regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, quien insistió: “Ellos no cierran por tener pérdidas, el cierre de la papelera es por la apertura indiscriminada de las importaciones”.

“Estuvimos el viernes para constatar la apertura de la planta y la empresa no decidió abrir las puertas ni darle tareas a los trabajadores. Es decir, incumpliendo la conciliación obligatoria, más allá de todo”, explicó el funcionario en diálogo con LU2. Según precisó, la firma continúa abonando los salarios y cumple con la parte administrativa, pero no permite que el personal ingrese a trabajar.

Ruiz Díaz remarcó que la conciliación obliga a retrotraer la situación al momento previo al conflicto y garantizar la prestación de tareas. Por ese motivo, el Ministerio inició las actuaciones correspondientes. “Fuimos a constatar esta situación con un inspector laboral y arrancamos un sumario”, sostuvo el funcionario, e insistió: “Es una infracción directa a la ley”.

La empresa Papelera del Sur es una histórica productora de cartulinas recicladas y biodegradables de la región, con un complejo que brindaba trabajo a 160 personas, entre ellas unas 105 afiliadas al sindicato papelero.

“No cierran por tener pérdidas”



En cuanto a los motivos del cierre, el delegado cuestionó los argumentos empresariales: “Ellos no cierran por tener pérdidas. El cierre de la papelera es por un tema de la apertura indiscriminada de las importaciones”, afirmó. Y continuó: “Ellos están en El Palomar, en el Parque Industrial de Pilar y en otras partes del Conurbano y siguen trabajando normalmente. La empresa no manifestó en ningún momento antes del cierre esta situación. No fue a negociar ni a tratar de buscar una solución antes de llegar al cierre de la planta”.

La cuestión, aseguró Ruiz Díaz, es que “el producto importado les sale un 25% más barato que el producido acá, el tema es ganar más plata y evitar el costo laboral”.

Como ejemplo, mencionó que “un pallet de cartulina reciclada producido en Tornquist cuesta alrededor de 1000 dólares, mientras que uno importado desde China se consigue por 743 dólares, incluso con materia prima virgen”.

El viernes, la primera audiencia



El funcionario informó que el próximo viernes 20 se desarrollará la primera audiencia de la conciliación obligatoria, que tendrá una duración de 15 días hábiles y contempla al menos tres encuentros entre las partes para “tratar de llegar a alguna solución”.

En esa instancia, el sindicato presentará entre cuatro y cinco alternativas, mientras que también participarán representantes de la Federación del Papel y el gobierno municipal, convocado para analizar posibles medidas de colaboración.

El objetivo será encontrar mecanismos que permitan reducir costos y mejorar la competitividad de la planta frente a los productos importados. Sin embargo, Ruiz Díaz reconoció que la postura empresarial hasta el momento ha sido inflexible. “Se mostraron muy intransigentes con respecto al cierre definitivo”, advirtió.

El funcionario también aclaró que el Ministerio no tiene facultades para impedir que la firma cierre sus instalaciones, aunque sí puede intervenir, mediar y convocar a las partes para intentar preservar los puestos de trabajo.

“Esperemos que no se produzca el cierre, pero arbitraremos todas las medidas para que esto no suceda”, concluyó.

(DIB)