La Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Nacional del Centro inició una nueva etapa institucional tras las elecciones gremiales, en las que la lista Unidad Docente obtuvo 304 votos y se impuso sobre la lista Celeste y Blanca, que alcanzó los 290 sufragios. De esta manera, la nueva conducción quedó al frente de la organización por los próximos cuatro años.

Lucas Corrales, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Humanas, asumió como secretario general, acompañado por Manuela Cos en la secretaría gremial. En diálogo con este medio, ambos plantearon los principales objetivos de la gestión y señalaron que uno de los desafíos será construir nuevas formas de participación y fortalecer la presencia del gremio en las distintas sedes de la Universidad.

La llegada a la conducción es el resultado de un proceso de construcción colectiva que lleva varios años. Así lo explicó Corrales, quien señaló que algunos integrantes del espacio ya habían participado de elecciones gremiales en 2007, mientras que otros comenzaron a hacerlo en 2018.

“Es un proceso largo que viene desde hace varios años. No es algo nuevo, es algo que veníamos haciendo”, sostuvo. También reconoció que el proceso electoral tuvo particularidades, especialmente por las instancias vinculadas a la oficialización de la lista, aunque destacó que finalmente se resolvió de manera favorable.

Ahora, con la asunción concretada, la mirada está puesta en los próximos cuatro años de gestión. Para Corrales, uno de los principales objetivos será modificar las dinámicas de participación dentro del gremio y generar espacios que convoquen a más docentes.

En ese sentido, explicó que existen acuerdos generales respecto de los objetivos centrales de la organización, como la defensa de la universidad pública y la mejora de las condiciones laborales. Sin embargo, consideró que es necesario revisar las formas en las que se toman las decisiones y se desarrollan los debates.

“Hay un piso de acuerdos que es importante destacar. La principal crítica que hemos tenido con la conducción anterior tiene que ver más con las formas en las que se llevaron adelante diferentes decisiones y debates”, expresó.

Y agregó: “La apuesta política es empezar a generar otras dinámicas de participación, con la expectativa de que eso genere ganas de sumarse y de participar”.

El nuevo secretario general reconoció que el contexto económico y laboral representa una dificultad para convocar a los trabajadores, muchos de los cuales deben sostener distintas actividades para llegar a fin de mes. No obstante, planteó que el gremio debe funcionar como un espacio capaz de canalizar las inquietudes y las demandas de sus integrantes.

Una conducción con representación regional

Otro de los ejes que destacó la nueva conducción es la intención de fortalecer la representación de las distintas sedes y unidades académicas de la UNICEN, con una mirada que permita descentralizar la participación y ampliar las voces dentro de la organización.

Manuela Cos, secretaria gremial, y preceptora de ENAPE, señaló que la lista incorporó representantes de diferentes facultades, ciudades y niveles educativos, incluyendo el ámbito preuniversitario, las escuelas secundarias y los jardines maternales.

“Una de las grandes apuestas de esta construcción y de esta plataforma electoral fue regionalizar, poder descentralizar un poco Tandil”, explicó.

En esa línea, consideró que la diversidad de la universidad representa tanto una fortaleza como un desafío para la gestión. “Tenemos una universidad muy amplia, con todos los niveles educativos, con perfiles profesionales muy distintos en las facultades y con ciudades que tienen dinámicas políticas y sociales diferentes”, señaló.

La secretaria gremial también hizo hincapié en la necesidad de escuchar las demandas de los trabajadores y evitar que las decisiones respondan únicamente a las ideas de quienes integran la conducción.

“Hay mucha tarea en la agenda: sostener lo que se venía haciendo, profundizar el trabajo cercano con nuestros compañeros y compañeras en cada ciudad y también hacer cosas nuevas. El desafío es hacernos el tiempo para recoger realmente la demanda de la base”, sostuvo.

Además, planteó la importancia de recuperar el sentido colectivo en un escenario atravesado por la complejidad económica y laboral. En ese marco, mencionó las dificultades que enfrentan algunos docentes, que deben combinar distintas actividades para completar sus ingresos, y la necesidad de que todos los sectores tengan voz en los espacios de decisión de la universidad.

Los reclamos por el presupuesto universitario

La nueva conducción asumió en el marco de una semana nacional de protesta definida por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), organización a la que pertenece el gremio.

Según explicó Corrales, el plan de lucha fue definido el 23 de octubre y contempló una semana de acciones en todo el país, con libertad para que cada sindicato estableciera las modalidades de protesta.

En el caso de la UNICEN, las primeras actividades incluyeron recorridas por los lugares de trabajo, distribución de folletos y afiches y visitas a las distintas sedes. También se convocó a una asamblea docente para debatir los pasos a seguir.

El eje del reclamo está puesto en el financiamiento universitario. Corrales advirtió que el presupuesto previsto para las universidades se encuentra por debajo de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y representa una diferencia de más del 20% respecto de los recursos que corresponderían si se aplicara la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese contexto, señaló que la asamblea será importante para organizar las próximas acciones y consultar a las bases ante una posible jornada nacional de lucha.

Más allá de los reclamos específicos del sector, Corrales consideró que uno de los desafíos será construir espacios de coordinación con otros gremios y organizaciones sociales para fortalecer las acciones colectivas.

“Es necesario que nos juntemos, que armemos espacios de coordinación y que unifiquemos las luchas que estamos dando”, afirmó.

En su análisis, sostuvo que las políticas del Gobierno nacional afectan a distintos sectores de la sociedad y que las organizaciones deben trabajar para construir respuestas conjuntas. También planteó la necesidad de recuperar los vínculos comunitarios y fortalecer el entramado social.

“Nuestro rol en este momento tiene que ser abonar a que eso se reconstruya. Eso implica juntarnos con humildad, sin creer que somos los que sabemos lo que hay que hacer, y trabajar con todo aquello que se organice”, expresó.

Por su parte, Cos coincidió en la importancia de pensar una universidad vinculada con la comunidad y capaz de volver a ocupar un lugar activo en los barrios y en las distintas expresiones sociales.

“¿Qué es de la universidad si no salimos a la calle, si no volvemos a los barrios, si no volvemos a aquellas expresiones que se están dando socialmente y que requieren también de un intercambio y de mirarnos y volver a repensarnos?”, planteó.

Finalmente, remarcó que la nueva conducción deberá ordenar sus prioridades entre las demandas urgentes, los objetivos de mediano plazo y las propuestas de transformación.