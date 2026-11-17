La Federación Internacional de Pádel completó la Junior América Padel Cup 2026, en Cancún y fue con doble consagración para Jazmín Dos Santos.

Argentina se quedó con los títulos femenino y masculino de la competencia internacional reservada para deportistas en formación y repitió el doblete conseguido en 2024.

El equipo femenino derrotó a Brasil en la Final con un resultado de 2 a 0. El primer punto de la final femenina estuvo a cargo de la Sub14, con Felicitas Siage y Camila Ingrassia, quienes se impusieron por 6-1, 1-6 y 6-3 y en el segundo, Victoria Vilches y Zoe Benítez sellaron la consagración argentina con un triunfo por 6-1 y 6-2.

Jazmín Dos Santos, fue parte de las representantes nacionales en la divisional Sub16 que se consagraron en el Journey Padel Arena de Cancún. Jugó en la Fase de Grupos el partido frente a Paraguay con Victoria Vilchez con festejo nacional por 6/1 y 6/2 y en Semifinales, nuevamente junto a Vilchez, derrotaron a Chile por 6/2 y 6/0.

Por otro lado, en la modalidad Open, de la categoría Sub16. Jazmín Dos Santos compitió junto a Benítez y fueron las campeonas.