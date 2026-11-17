Este jueves 19 de noviembre desde las 19 el abogado Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y miembro de la Comisión Provincial de la Memoria, brindará una charla sobre los juicios de lesa humanidad, en el marco de los 50 años del golpe de estado de 1976. La actividad será en la sede Insurgente en Belgrano 3345.

La actividad, impulsada por la Apdh Olavarría, pretende repasar los logros y las deudas que persisten en relación al juzgamiento de los delitos cometidos bajo el terrorismo de estado. El propósito es recordar los distintos hitos que se produjeron respecto al proceso desde 1983 con la llamada Ley de autoamnistía, luego con la creación de la Conadep, el Juicio a las Juntas, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos.

Torremare, que además es querellante en causas por crímenes de lesa humanidad, abordará también de los llamados juicios por la verdad por robos de bebés y los realizados en el exterior, para después repasar el proceso que se abrió luego la nulidad de las leyes de impunidad y el resultado de 20 años de juicios en Argentina.



