Sigue adelante el Plan de Luminaria, una iniciativa que contempla la incorporación y renovación de tecnología LED en distintos puntos de Olavarría, con el objetivo de optimizar las condiciones de transitabilidad, fortalecer la seguridad vial y dar respuesta concretas y efectivas a la comunidad.

En ese marco, recientemente culminó la obra de iluminación del tramo de avenida La Rioja entre Del Valle y avenida Colón, donde culminaron los trabajos no sólo de pavimentación, sino también de incorporación de señalética e infraestructura vial. Además, de manera paralela, también se desarrollan labores hidráulicas sobre el importante canal aliviador que atraviesa ese punto de la ciudad.

Los trabajos consistieron en la instalación de 49 nuevas luminarias LED, de las cuales 23 fueron colocadas sobre nuevas columnas de hormigón, mientras que las restantes se incorporaron a la postación existente.

El intendente Maximiliano Wesner recorrió el sector y dialogó con vecinos y vecinas, quienes destacaron cómo la intervención contribuyó a mejorar la seguridad vial y la transitabilidad en un corredor que registra un uso cada vez mayor por parte de la comunidad olavarriense.

A la par, se avanza en otros puntos estratégicos de la ciudad. Tal es así que ya se concretó la renovación del sistema de iluminación de avenida Del Valle, en el tramo comprendido entre Pellegrini y avenida Eva Perón.

Allí se instalaron 24 nuevas luminarias de 400 W, dando respuesta a una demanda histórica de vecinos y vecinas de ese sector, dado que se trata de uno de los principales accesos al casco urbano.

De manera complementaria, también se renovó la totalidad de la iluminación de la rotonda ubicada en la intersección de avenida Del Valle y avenida Eva Perón (Circunvalación). La intervención comprendió el recambio de 12 reflectores por tecnología LED y la renovación de otras 10 luminarias de calle.

Por otra parte, ya finalizó el abordaje en materia de iluminación que se desplegó en los barrios El Progreso, donde se instalaron 17 nuevas luminarias LED, y en el barrio CECO III y sectores aledaños, donde la intervención se tradujo en la incorporación y recambio de un total de 36 nuevas luminarias LED.

Por último, continúa avanzando la instalación de postes y nuevas luminarias sobre avenida Eva Perón, en el sector lindero al PIO. Se trata del tramo de avenida Eva Perón entre Sarmiento y la rotonda de acceso a los agrupamientos industriales.