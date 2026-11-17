Luego de 20 años de ausencia de las categorías nacionales en el autódromo “Hermanos Emiliozzi”, el TC2000 tendrá presencia local.

Nicolás Villamayor será parte de la estructura oficial del Honda YPF Racing y conducirá el Honda ZR número 77 de la categoría principal de la competencia que llegará al autódromo del AMCO.

El TC2000 tendrá presencia local en su regreso al Autódromo Hermanos Emiliozzi. Nicolás Villamayor hará su estreno absoluto en la categoría este fin de semana, cuando se dispute una nueva fecha del Campeonato Argentino en el trazado olavarriense.

Actualmente, Villamayor compite en el Turismo Argentino 4000 y cuenta con antecedentes en el Top Race, donde también tuvo participación en el Top Race Series. Ahora afrontará un nuevo desafío deportivo, con la posibilidad de medirse en el TC2000 y compartir estructura con Aldrighetti.

También Facundo Medina, actual piloto de la Monomarca 1100 de APPS, tendrá la oportunidad de ser parte de la Fórmula Nacional Argentina, representando a Olavarría y al automovilismo zonal.

Estas participaciones se hicieron posibles gracias al aporte económico y a una gestión conjunta entre APPS, AMCO, FRAD 3 Sudeste, la Municipalidad de Olavarría y la Secretaría de Turismo.

La actividad comenzará este viernes con las primeras tandas de entrenamientos, dando inicio a un fin de semana especial para el automovilismo olavarriense, que tendrá a uno de sus representantes en la grilla de la categoría.