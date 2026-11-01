Cazaban con galgos en un campo y fueron infraccionados

El sábado tres hombres de 26, 31 y 39 años fueron infraccionados por personal policial tras haber sido encontrados cazando con siete perros galgos dentro del establecimiento rural “La Susana”.



Según el informe policial, al momento de ser interceptados llevaban en su poder dos liebres tipo europea muertas.



Fueron infraccionados por violación al Código Rural Arts. 265, 266, 268, 272, 273 inc. “C” y "K" ; 274 y 287 de la Ley 10.081/83 y las dos piezas de animales fueron entregadas a las autoridades intervinientes. Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio de Desarrollo Agrario de La Plata.

