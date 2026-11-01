Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol de Olavarría Sénior completó una nueva fecha del Torneo Clausura.

Las tres categorías de Veteranos vieron acción en diferentes escenarios para cerrar la 3° fecha del segundo torneo del año.

Los resultados:

+42:

Sociedad de Fomento de 10 de Junio 0 - 2 (García, Padin) Sociedad Fomento Mariano Moreno

Mariano Moreno 1 (Gutiérrez) - 1 (Viera) Club Hinojo

Ferro Séniors 10 (Cavallieri -4-, Diribarne -2-, Vivas -3-, Sosa) - 0 Villa Aurora

Molino Viejo 2 (Sveruga, Freites) - 1 (Linares) Deportivo Giovanni

Santa Luisa 1 (Gómez) - 3 (Ávalos, Cejas, Sibiglia) El Provincial

Bloquera El Rulo 2 (Bustamante, Paroli) - 1 (Baca) Tercer Tiempo

Lo Viejo Funciona 1 (Calgaro) - 2 (Garabent, Kees) Santa Catalina

Sierra Chica “B” 0 - 1 (Kierda) Deportivo Olavarría

Sierra Chica “A” 0 - 3 (Fernández -2-, Schooh) San Martín

Loma Negra 0 - 0 Deportivo Fran

La Candela 2 (Alonso, Iribarne Vega) - 1 (Pérez) Santa Agueda

Club La Amistad 3 (Gargiulo, Izarra, Reyes) - 0 Villa Magdalena

+50:

Los Tigres 2 (Figueroa, Hernández) - 0 Embajadores Seniors

Club Loma Negra 0 - 1 (Sánchez) Carboneros

Sierra Chica 2 (Bonjkiemizz, Muñoz) - 2 (Ramírez, Gainza) El Fortín

La Candela 3 (Adrián, Laprovida, Riveiro) - 0 Los Robles

Autoservicio Katrina 2 (Pender -2-) - 2 (Herrera, Lurbe Peña de Boca

Libre: Truck Vial

+55:

Independiente de Loma Negra 3 (Beltramella, Delippo, Paredes) - 6 (Baliño -2-, Salvareschi -2-, Gherardi, Pedroso) Carboneros

Ferro 2 (Aguirre, Pérez) - 0 La Candela

Veteranos Continentales 2 (Palacios, Rodríguez) - 1 (Sánchez) Agrupación Malvinas

Metalúrgica Sabio 1 (Mimbielli) - 1 (Mourlas) Club Espigas

Mariano Moreno 5 (González, Álvarez -2-, Ivaldo, Pronino) - 1 (Vornetti) La Tradición

Viajantes 1 (Quintana) - 8 (Galman -4-, Andreu -2-, Cavilla, Escobar) Truck Vial

Libres: El Fortín, Defensores de Hinojo, Sociedad de Fomento 4 de Octubre