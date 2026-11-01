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Los resultados de Veteranos

Como cada jornada sabatina, los Veteranos completaron su programación. Fue con muchos goles.

Domingo, 01 de noviembre de 2026 a las 13:47
Foto: Canal Veteranos

Por Redacción

La Liga de Fútbol de Olavarría Sénior completó una nueva fecha del Torneo Clausura.

Las tres categorías de Veteranos vieron acción en diferentes escenarios para cerrar la 3° fecha del segundo torneo del año.

Los resultados:

+42:
Sociedad de Fomento de 10 de Junio 0 - 2 (García, Padin) Sociedad Fomento Mariano Moreno
Mariano Moreno 1 (Gutiérrez) - 1 (Viera) Club Hinojo
Ferro Séniors 10 (Cavallieri -4-, Diribarne -2-, Vivas -3-, Sosa) - 0 Villa Aurora
Molino Viejo 2 (Sveruga, Freites) - 1 (Linares) Deportivo Giovanni
Santa Luisa 1 (Gómez) - 3 (Ávalos, Cejas, Sibiglia) El Provincial
Bloquera El Rulo 2 (Bustamante, Paroli) - 1 (Baca) Tercer Tiempo
Lo Viejo Funciona 1 (Calgaro) - 2 (Garabent, Kees) Santa Catalina
Sierra Chica “B” 0 - 1 (Kierda) Deportivo Olavarría
Sierra Chica “A” 0 - 3 (Fernández -2-, Schooh) San Martín
Loma Negra 0 - 0 Deportivo Fran
La Candela 2 (Alonso, Iribarne Vega) - 1 (Pérez) Santa Agueda
Club La Amistad 3 (Gargiulo, Izarra, Reyes) - 0 Villa Magdalena

+50:
Los Tigres 2 (Figueroa, Hernández) - 0 Embajadores Seniors
Club Loma Negra 0 - 1 (Sánchez) Carboneros
Sierra Chica 2 (Bonjkiemizz, Muñoz) - 2 (Ramírez, Gainza) El Fortín
La Candela 3 (Adrián, Laprovida, Riveiro) - 0 Los Robles
Autoservicio Katrina 2 (Pender -2-) - 2 (Herrera, Lurbe  Peña de Boca
Libre: Truck Vial

+55:
Independiente de Loma Negra 3 (Beltramella, Delippo, Paredes) - 6 (Baliño -2-, Salvareschi -2-, Gherardi, Pedroso) Carboneros
Ferro 2 (Aguirre, Pérez) - 0 La Candela
Veteranos Continentales 2 (Palacios, Rodríguez) - 1 (Sánchez) Agrupación Malvinas
Metalúrgica Sabio 1 (Mimbielli) - 1 (Mourlas) Club Espigas
Mariano Moreno 5 (González, Álvarez -2-, Ivaldo, Pronino) - 1 (Vornetti) La Tradición
Viajantes 1 (Quintana) - 8 (Galman -4-, Andreu -2-, Cavilla, Escobar) Truck Vial
Libres: El Fortín, Defensores de Hinojo, Sociedad de Fomento 4 de Octubre

 

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