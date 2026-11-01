Se suspendió el segundo día del festival cervecero Prost!

La segunda jornada del Festival Cervecero Prost! que se iba a realizar este domingo fue suspendida por cuestiones climáticas tras la emisión del Servicio Meteorológico Nacional de una alerta amarilla por tormentas para la tarde.



Con el Parque Helios Eseverri como sede, el sábado se llevó adelante el primer día del festival, con un gran marco de asistentes, shows en vivo, bailes y decenas de puestos cerveceros.



El pronóstico climático impidió continuar con la programación pactada para este domingo, que iba a comenzar desde las 13, con extensión hasta la medianoche.

