Básquet: jornada con derrotas para Aman, Macrini, Tambucci y Risso

Siguen las competencias más importantes del país y no se registraron victorias para los equipos que cuentan con presencia olavarriense.

En la Liga Nacional se terminó el invicto de Peñarol que cayó en Santiago del Estero ante Quimsa. Fue 78 a 73 en el duelo de líderes que fue el único enfrentamiento de la categoría en la jornada sabatina.

En el “Milrayitas”, Gonzalo Aman jugó 7:16 minutos con 2 rebotes y 1 asistencia.

Por otro lado, en Liga Argentina jugaron Jujuy Básquet, Deportivo Viedma y Riachuelo en condición de visitante y ninguno ganó.

Riachuelo cerró su gira ante Sportivo Suardi, sumó otra abultada caída y sigue sin conocer la victoria. En Santa Fe cayó 75 a 53.

Marcos Risso, en el equipo riojano, completó 29:30 minutos con 3 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero.

En Córdoba, tampoco pudo ganar Jujuy Básquet que perdió ajustadamente 85 a 81 ante El Ceibo.

En los “Cóndores”, no alcanzaron los 24 puntos Luciano Tambucci en 33:17. Además, el ala-pivot tomó 5 rebotes y recuperó 2 pelotas.

Por último, Deportivo Viedma cayó ante Ciclista Juninense en el “Coliseo del Boulevard” por 82 a 67.

Sin Jeffrey Merchat, el representante rionegrino tuvo a Mateo Macrini completando 29:26 minutos con 14 puntos, 3 rebotes y 1 recupero.