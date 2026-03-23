Tres aprehendidos por caza furtiva | Infoeme
Lunes 23 de Marzo 2026 - 19:22hs
16°
Lunes 23 de Marzo 2026 - 19:22hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  policiales
 |  Caza furtiva
 - 23 de Marzo de 2026 | 18:32

Tres aprehendidos por caza furtiva

El hecho se dio en un camino rural en las inmediaciones de Santa Luisa. Se trata de tres hombres de 35, 38 y 44 años. 

 

Personal de subcomisaría de Loma Negra interceptó a tres hombres, en el interior de una camioneta, quienes se hallaban cazando con tres perros galgos y una liebre americana muerta. 

 

Según constató personal policial, las personas se encontraban en el interior de una estancia ubicada a inmediaciones de Santa Luisa sin autorización previa. 

 

Interviene la causa -por infracción a los Arts. 265; 268; 273 Inc A y K; 274 Ley 10081/83 (Código Rural)- el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME