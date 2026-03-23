Tres aprehendidos por caza furtiva

Personal de subcomisaría de Loma Negra interceptó a tres hombres, en el interior de una camioneta, quienes se hallaban cazando con tres perros galgos y una liebre americana muerta.

Según constató personal policial, las personas se encontraban en el interior de una estancia ubicada a inmediaciones de Santa Luisa sin autorización previa.

Interviene la causa -por infracción a los Arts. 265; 268; 273 Inc A y K; 274 Ley 10081/83 (Código Rural)- el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.