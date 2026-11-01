Torneo Regional Amateur: Racing, a Semifinales de la Región

En la mañana del domingo, Racing ganó el “Clásico de la Ciudad” y aseguró su continuidad en la competencia organizada por el Consejo Federal que otorga ascensos al Torneo Federal A.

El “Chaira” se impuso 1 a 0 a Estudiantes en el estadio central del Parque Guerrero y selló la clasificación por 3 a 2 en el global. Pablo Mujica, a los 86´ marcó el único gol del mediodía dominical.

Poco, poquísimo pasó en la previa del “Superclásico” del fútbol argentino, ambos elencos salieron decididos a no perder, pero también propusieron bastante poco para ganar.

Destino de penales parecía tener la definición de los Cuartos de Final de la Región Pampeana Sur, pero apareció Pablo Mujica para decretar la alegría de la gran cantidad de hinchas racinguistas que se presentaron en el estadio “Bataraz” a pesar de la imposibilidad de presencia del público visitante.

Había sido un duelo de remates de larga distancia que se fueron desviados y de centros siempre bien interceptados por los arqueros, hasta que a los 86´, Pablo Mujica “se llenó el pie” y con una exquisita definición, envió la pelota al ángulo más lejano de Biscardi.

Fue todo lo que necesitó el hábil volante que cumpliendo con la Ley del Ex selló la serie para que elenco de Carlos Tavare vuelva a decir presente en instancias definitorias del Torneo Regional Amateur.

En Semifinales, la “Estrellita” enfrentará a Deportivo Norte iniciando la serie en el Buglione Martinese.

Síntesis Estudiantes – Racing:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitro: Lautaro Paletta (Tandil)

Estudiantes (0): Ramiro Biscardi; Diego San Julián, Manuel Garrido, Leonardo Vitale, Elías Errobidart; Gerónimo Candia, Juan Areco (E. Leguizamón), Bruno Peralta (F. Vignale), Franco Peralta (J. Masson); Manuel Abentín (G. Pelaytay) y Joaquín Stular. DT- Mauricio Peralta

Racing (1): Rodrigo Vivas; Mateo Gómez Navarro, Gonzalo Izaguirre, Sebastián Álvarez, Ayrton Palmieri; Santiago Izaguirre, Manuel Scacheri, Jonathan Galmez Parra (M. Ordozgoiti); Quimey Marin (U. Mormando); Pablo Mujica y Román Garabento (N. Hadad). DT- Carlos Tavare

Amonestados: Errobidart, Peralta, F., Vignale (CAE); Izaguirre, G., Palmieri, Sacheri (RAC)

Expulsados: No hubo

Goles: 41´ ST Pablo Mujica (RAC)

