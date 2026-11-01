Abentín y San Julián palpitan el clásico

Estudiantes se prepara para afrontar una nueva edición del clásico olavarriense, esta vez con mucho más que el orgullo en juego. Este domingo, desde las 11, recibirá a Racing en el Parque Carlos Guerrero por la revancha de los cuartos de final del Torneo Regional Amateur.



En la previa de un compromiso decisivo los jugadores del Bata, José Manuel Abentín y Diego San Julián compartieron sus sensaciones sobre la preparación semanal y la confianza del grupo.

Ambos futbolistas coincidieron en destacar la convicción con la que el plantel trabaja de cara al encuentro y la claridad que tienen respecto al camino que deben seguir para buscar la clasificación.

"Nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Desde el lunes, cuando nos juntamos, lo primero que se charló fue la actitud, las ganas y por dónde podíamos llegar a buscar el espacio para atacar y encontrar el gol. Estamos tranquilos, convencidos de lo que hacemos y dedicándonos a full a eso", expresó Abentín.

En ese sentido, el Pipi hizo hincapié en la unión que caracteriza al plantel y en la importancia de que todos estén preparados para aportar desde el lugar que les toque ocupar. Una fortaleza que, según remarcaron, se viene construyendo desde el comienzo de la temporada.

"Creo que eso se está viendo desde principio de año; por algo también en el Interligas nos fue como nos fue y pudimos ganar esa final. El equipo está muy unido: el que entra, entra a tirarse de cabeza por el compañero y eso es lo más importante dentro de un equipo. Para pelear cosas importantes se necesita gente así, el grupo está muy bien y lo vamos a encarar de la mejor manera", señaló el talentoso jugador, que se está desempeñando como lateral por derecha.

