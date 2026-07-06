Cuatro hombres infraccionados por caza furtiva en Loma Negra

El último sábado personal de la Subcomisaría de Loma Negra interceptó a cuatro hombres en la zona de la Bajada de Rigada que tenían en su poder cinco liebres muertas y nueve perros galgos.

Los hombres de 23 y 28 años fueron infraccionados por violación al Código Rural Art. 273 inc. “a” Ley 10.081/83 ; 273 inc. “k” Ley 10.081/83. Interviene el Ministerio de desarrollo agrario de La Plata.

Las intercepciones se enmarcan en el operativo “Temporada de caza, prevención de delitos rurales”, que busca evitar la caza furtiva de especies autóctonas en campos y zonas rurales del Partido.