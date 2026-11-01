Domingo con alerta amarilla por tormentas en la tarde

Luego de un sábado con un cielo despejado casi en su totalidad durante la mayor parte del día, este domingo volverá la lluvia en Olavarría y la zona.



El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para la Ciudad, con validez en la tarde. Asimismo, para la noche, el reporte anuncia tormentas aisladas.



Según el SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.



La temperatura máxima para la jornada será de 23º, mientras que la mínima se registró a las 5:20 y fue de 12.1º.

