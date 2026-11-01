San Martín y El Fortín, clasificados a Cuartos de Final

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría inició con la instancia de Play-Off y tiene a dos de los clasificados.

En el Pozo Serrano, San Martín hizo valer su ventaja posicional y avanzó a Cuartos de Final tras empatar con Espigas que, a pesar de quedar eliminado, tiene posibilidad de jugar la Final por haber sido el ganador de la Copa, por lo que se enfrentará al ganador de los Play-Off.

Por otro lado, en el Ricardo Sánchez, El Fortín venció a Hinojo y también logró avanzar a la ronda donde ya aguardan Racing, Loma Negra, Ferro y Municipales.

En horario vespertino del domingo y el próximo martes se completará el cuadro de los ocho mejores equipos del fútbol olavarriense.}

Los resultados:

San Martín 0 – 0 Espigas

El Fortín 3 (Bernardo Junger y Martín Ferreyra -2-) – 1 Hinojo

18:30 hs.: Embajadores – Sierra Chica

La programación:

Martes

19:00: Estudiantes vs. Colonias y Cerros