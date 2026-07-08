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 - 8 de Julio de 2026 | 12:28

Fútbol Femenino: están los finalistas de Play-Off de la Primera División

En la jornada del último domingo, el Torneo Apertura “Andrea Serris” completó las Semifinales de Primera División y se definieron los equipos que jugarán la final de Play-Off.

Foto: Javi El Fotógrafo

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la máxima categoría femenina completó las Semifinales de Play-Off en el Tete Di Carlo.

 

En la cancha de Embajadores, Club Ciudad de Olavarría y Colonias y Cerros ganaron sus duelos para meterse en la definición de la competencia.

 

La final de playoffs también será a partido único (en caso de empate, habrá penales). Si gana Ciudad será el ganador del Torneo Apertura ya que también se quedó con la Etapa Regular.

 

Los resultados:

Colonias y Cerros 2 (Daiana Leonardo y Valeria Oroná) – 1 (Sheila Irazar) Municipales 

Club Ciudad 7 (Jazmín Vailati -3-, Vanina Narváez, Mía Suárez Fernández, Morena Tolosa y Camila Conti) – 0 Racing

 

Fuente: prensa LFO

 

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