Fútbol Femenino: están los finalistas de Play-Off de la Primera División

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la máxima categoría femenina completó las Semifinales de Play-Off en el Tete Di Carlo.

En la cancha de Embajadores, Club Ciudad de Olavarría y Colonias y Cerros ganaron sus duelos para meterse en la definición de la competencia.

La final de playoffs también será a partido único (en caso de empate, habrá penales). Si gana Ciudad será el ganador del Torneo Apertura ya que también se quedó con la Etapa Regular.

Los resultados:

Colonias y Cerros 2 (Daiana Leonardo y Valeria Oroná) – 1 (Sheila Irazar) Municipales

Club Ciudad 7 (Jazmín Vailati -3-, Vanina Narváez, Mía Suárez Fernández, Morena Tolosa y Camila Conti) – 0 Racing

Fuente: prensa LFO