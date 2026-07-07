Tras la misión en Venezuela, recibieron en Bomberos a María Bevacqua

El lunes en el cuartel central de Bomberos Voluntarios se llevó a cabo un acto para recibir a la Suboficial Ayudante María Bevacqua, quien regresó de Venezuela tras integrar la Brigada USAR ARG-13 que colaboró en las tareas de asistencia luego de los terremotos que afectaron a ese país.

La ceremonia contó con la presencia del Cuerpo Activo, Cuerpo de Reserva, Jefatura, Consejo Directivo, integrantes de la comunidad venezolana de Olavarría y el intendente municipal Maximiliano Wesner quienes acompañaron este reconocimiento.

Durante el acto hablaron el comandante General Raúl Ferreira, el vicepresidente Hugo Fayanás y el intendente Maximiliano Wesner, quienes destacaron el profesionalismo, la vocación de servicio y el compromiso demostrado por María al representar a Bomberos Voluntarios de Olavarría y nuestro país en una misión internacional de asistencia humanitaria.

Además, se entregaron reconocimientos y condecoraciones en homenaje a su labor.

La comunidad venezolana residente en Olavarría también expresó su agradecimiento por el trabajo realizado durante la misión. En sus palabras señalaron: "Hoy los venezolanos, en distintas partes del mundo, saben de vos, te conocen. Saben que hay una olavarriense rescatista que ayudó a salvar vidas allá", reflejando el impacto que tuvo la labor de la brigada en quienes atravesaron esta situación.

Visiblemente emocionada, María Bevacqua también compartió unas palabras de agradecimiento con los presentes. Destacó el acompañamiento permanente de su familia, sus compañeros y de toda la comunidad durante los días que duró la misión y expresó que ese respaldo fue fundamental para afrontar un desafío de semejante magnitud.

"Fue difícil contener las lágrimas, pero el apoyo de todos ustedes me dio la fortaleza necesaria para poder ser fuerte por quienes más lo necesitaban", expresó, agradeciendo además la confianza depositada en ella y el orgullo de haber representado a la institución en un escenario de emergencia internacional.