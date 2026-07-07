San Martín y Los de Siempre en Semifinales en Trenque Lauquen

La Asociación Trenquelauquense de Básquet completó la Fase Regular en el transcurso del pasado fin de semana y Los de Siempre y San Martín lograron avanzar a los Play-Off.

El Campeonato Promocional Apertura en Categoría Mayores organizado por la entidad de Trenque Lauquen reunió a 7 equipos de 6 ciudades y 3 provincias distintas y completó la Fase de Grupos con destacadas actuaciones para los locales.

Los de Siempre y San Martín compartieron el Grupo Este y ambos completaron sus actuaciones con dos victorias y dos derrotas para compartir el primer puesto.

En los duelos entre ellos, en el gimnasio de San Martín fue triunfo para Los de Siempre por 57 a 60 y en el De la Vega, se impuso el “León Serrano” por 57 a 46.

Conocido el posicionamiento, las Semifinales -que se jugarán al mejor de tres partidos- enfrentarán a Los de Siempre frente a Jorge Newbery de Rufino y a San Martín vs Barrio Alegre de Trenque Lauquen.