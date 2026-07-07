Agónica victoria de Argentina y clasificación a Cuartos de Final

En el mediodía de este miércoles, Argentina avanzó a una nueva instancia en el Campeonato Mundial que tiene lugar en México, Estados Unidos y Canadá.

Argentina derrotó 3 a 2 a Egipto en los Octavos de Final en Atlanta y tras una gran razón mantiene viva la ilusión del bicampeonato.

En 12 minutos y sin muchos pasajes de buen fútbol, pero con mucho ímpetu, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dio vuelta el resultado. Perdía 2 a 0 y con goles de Cristian Romero a los 79´, Lionel Messi a los 83´ y Enzo Fernández a los 90´+2 se quedó con la clasificación.

Argentina está entre los ocho mejores equipos del Mundial, en una tarde para el infarto que había iniciado con festejos para Ibrahim y Ziko que adelantaron al conjunto africano.

En la siguiente instancia, el venidero sábado, enfrentará al ganador del duelo entre Suiza o Colombia.