Olavarrienses crearon una app que da premios por caminar

En un mundo donde muchos afirman que ya no queda nada por inventar, jóvenes olavarrienses tuvieron la idea de desarrollar una aplicación donde una simple caminata puede convertirse en un premio. Tras seis meses de trabajo y la conformación de un equipo de apenas tres personas, lanzaron la app Pasito y el furor fue tal que, apenas tres días después, superaron los 50 mil usuarios.

Detrás de la app están los hermanos Lisandro y Santiago Schamberger, de 29 y 26 años, y Renata Poletti, de 25 años, novia de Santiago.

“Pasito” es una innovadora plataforma móvil que premia la actividad física a través de beneficios tangibles. El sistema funciona convirtiendo cada mil pasos recorridos en puntos, los cuales pueden ser canjeados por productos en locales gastronómicos y de entretenimiento asociados.

“Creamos esta aplicación con una idea sencilla detrás, que es que la gente tenga recompensas por caminar. Es un hábito saludable que quizás no le damos la importancia que debe tener y es una actividad que la pueden hacer personas de todas las edades” contó Lisandro durante una entrevista para el programa Contacto.

Su propia experiencia en la ciudad de Buenos Aires, donde residen, fue uno de los motores del proyecto: “Los tres somos de caminar mucho acá en la ciudad. Tenemos varios contactos del rubro gastronómico porque yo soy creador de contenido acá en Caba -en Instagram: @Comentino- entonces se nos ocurrió integrar esos dos mundos: caminar y obtener como premio un café o un helado por ejemplo”.

“En un contexto donde la gente no está saliendo mucho y algunos locales están vacíos, nos pareció una buena forma de volver a conectarlos” valoró el joven de Olavarría.

Sobre la respuesta de los comercios, Lisandro se mostró satisfecho y sorprendido “Era la parte que creímos que más nos iba a costar armar, porque la realidad es que los locales tenían que confiar en un app que todavía no había salido. Pero la verdad es que tuvimos una muy buena recepción”.

Al respecto, su hermano Santiago manifestó en diálogo con La Nación que la propuesta resultó beneficiosa para los gastronómicos ya que les suele generar ventas extra: “Probamos la app durante dos semanas con 350 personas y el 87% de los canjes que se realizaron fueron con una compra adicional. Lo que genera la app es que la persona entre al local, porque es solo para consumo en el lugar, no takeaway ni delivery”.

Por eso, aseguró que se trata de una situación “win-win”, ya que los usuarios caminan más y los negocios consiguen clientes presenciales.

Empezaron en la ciudad de Buenos Aires con unos 60 comercios, y en la actualidad ya son más de 500 los que se sumaron a “Pasito”. En Olavarría adhirieron -hasta ahora- una panadería, una vinoteca, una panchería y un cine.

Debido a su rápido crecimiento, algo que tomó por sorpresa a sus propios creadores, la aplicación ha logrado estar en el puesto número 1 de descargas en PlayStore y AppleStore. Además, el proyecto funciona como una red social interactiva donde amigos y familiares pueden competir para ver quién se mantiene más activo en su vida diaria.

“No pensábamos en tres días tener 50 mil usuarios. Nuestro objetivo es que siempre sea gratis para el usuario” expresó Santiago a LN, quien además destacó que el sistema evita registrar datos sensibles de las personas y sólo utiliza la información de pasos del celular, el mismo dato que ya registra cualquier smartphone.

Desde el lado del usuario, todo parece una situación de ganancia, ya que no se debe pagar nada para descargar la aplicación ni para canjear un premio.

Si bien hay muchos estudios que demuestran que es importante realizar al menos una hora de ejercicio a diario, la realidad es que muchas personas no cumplen con esa meta al no tener una recompensa inmediata. Ahí entra la aplicación, ya que con solo 20 “pasitos”, que se obtienen con 20 mil pasos reales, se puede conseguir un premio.

“Durante la semana caminás, teniendo la aplicación, hacés tus cosas y cada paso cuenta, incluso cuando vas de la cocina al baño. Al término de 5 días, por ejemplo, podés juntar 50.000 pasos que equivale a 50 puntos y canejarlos por un pancho” graficó Lisandro. Los pasos tienen una duración de 60 días y pasado ese período se vencen.

Para cerrar, el olavarriense contó que el “fuerte” de la app está en Caba pero que planean extender “Pasito” a varias ciudades del interior bonaerense. Por el momento, y con apenas dos meses desde su lanzamiento, la plataforma está disponible en Olavarría y ya es utilizada por vecinos que apuestan por la caminata y, como yapa, se llevan un premio por hacer actividad física.