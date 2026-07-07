Atletas de Olavarría corrieron en Córdoba y Balcarce

Atletas de Olavarría dijeron presentes en Córdoba y Balcarce en competencias nacionales y lograron destacados resultados.

La 'Bachicha Trail 2026' en Balcarce contó con cientos de atletas en sus tres distancias y en todas, hubo presencia olavarriense.

Daniel Nesprias necesitó de 7 horas, 10 minutos y 42 segundos en completar la distancia de 37 kilómetros y en 22K, Ángel Suanno cruzó la meta en 3:25:55.

Por último, en la distancia de 10K, Axel Ponce fue 2° en su categoría con 54:11; César Ponce terminó 6° en su franja etaria con 1:01:37 y Bárbara Díaz se subió al tercer escalón del podio en su grupo etario con 1:12:10.

Por otro lado, en Córdoba tuvo lugar una nueva edición de la Maratón de Córdoba y entre los casi 7000 atletas presentes, estuvo Jesica Menon en la distancia de 21K.

La atleta de Kenya Team demoró 1:42:31 para completar el recorrido que marcó el inicio de los festejos por el 453° aniversario de la capital de la provincia que tuvieron largada y llegada en el Polo Deportivo Kempes.