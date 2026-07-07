Olavarría vivió una fiesta tras la épica remontada de la Selección

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en Olavarría.

Apenas finalizó el encuentro en el que la albiceleste derrotó por 3 a 2 a Egipto con una histórica remontada en los últimos minutos, miles de olavarrienses salieron a las calles para compartir un festejo que ya se convirtió en una tradición durante cada presentación del equipo nacional en la Copa del Mundo.

Desde el primer partido de Argentina en esta copa, la Plaza Central es el punto de encuentro de los hinchas, una costumbre que volvió a repetirse este martes con un imponente marco.

Pocos minutos después de las 15 comenzaron a llegar familias, grupos de amigos y jóvenes desde distintos barrios para celebrar una victoria inolvidable.

Las escalinatas del Palacio San Martín volvieron a convertirse en el escenario principal de los festejos.

Al ritmo de bombos, bocinazos y cánticos, miles de personas saltaron y cantaron al unísono el clásico "el que no salta es un inglés", en medio de una marea celeste y blanca.

El centro de la ciudad quedó completamente colmado. Sobre las calles Vicente López y Rivadavia se formaron largas filas de personas que acompañaron los festejos, mientras desde los balcones de los edificios numerosos vecinos saludaban, agitaban banderas y se sumaban a la celebración.

El sonido de las bocinas se hizo sentir durante varias horas, mientras extensas caravanas de autos recorrían las calles con banderas argentinas flameando por las ventanillas.

Camisetas de la Selección -muchas de ellas con el número 10 de Lionel Messi-, gorros, vinchas, rostros pintados y todo tipo de accesorios completaron el colorido de una noche cargada de emoción.

Entre las postales más llamativas de la celebración se destacó la de un hincha que llegó hasta la Plaza Central montado a caballo junto a su hija, despertando el aplauso y la sorpresa de quienes compartían el festejo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró revertir un 0-2 en los últimos diez minutos para imponerse por 3 a 2 y asegurar su lugar entre los ocho mejores del Mundial.

La celebración no se limitó al centro de Olavarría. En las localidades de Sierras Bayas y Recalde también hubo festejos espontáneos, con vecinos que salieron a las calles para compartir la alegría por una nueva clasificación de la Selección Argentina y alimentar la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

No todo fue alegría, sin embargo, después de las cinco de la tarde se registraron disturbios en la zona céntrica, puntualmente sobre General Paz, a la altura de Rivadavia y de Moreno.

Varios patrulleros acudieron y efectivos policiales y de control urbano debieron intervenir en distintos episodios de violencia, entre ellos botellazos y enfrentamientos con arma blanca.

De acuerdo a la información oficial no se registraron heridos.