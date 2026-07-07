Agentes de la UTOI detuvieron a un hombre con cocaína y marihuana

Efectivos de la UTOI detuvieron a un hombre que llevaba consigo envoltorios con cocaína y marihuana. Fue durante un operativo desplegado en la madrugada de este martes en el sector del barrio Jardín.

Según se informó oficialmente, los efectivos interceptaron al hombre en circunstancias en las que intentó evadir el control.

Quedó detenido e imputado por infracción a la Ley 23.737 con intervención de la UFI N° 19 Dr. Mañero.

Se agregó que en otros operativos de la UTOI se secuestraron varias motocicletas por carecer de documentación, con intervención del Juzgado de Faltas.