Muestras “A todo Patoruzú” y “Archivos Clasificados” de Fontanarrosa en el San José | Infoeme
Lunes 06 de Julio 2026 - 19:40hs
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 - 6 de Julio de 2026 | 16:57

Muestras “A todo Patoruzú” y “Archivos Clasificados” de Fontanarrosa en el San José

Se podrá visitar de miércoles a domingo de 15 a 18 horas. Son dos muestras itinerantes pertenecientes al patrimonio de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” que recorren distintos puntos del país.

 

El pasado sábado en el Centro Cultural “San José” se llevó a cabo la apertura de dos destacadas exposiciones dedicadas a la historieta argentina: “Archivos Clasificados” de Roberto “El Negro” Fontanarrosa (Sala 1) y “A todo Patoruzú (Sala 2).

Se trata de dos muestras itinerantes pertenecientes al patrimonio de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” que recorren distintos puntos del país, y que en esta oportunidad llegan a nuestra ciudad.

La muestra “Archivos Clasificados” exhibe los trabajos de Fontanarrosa que fueron donados por sus herederos, Ediciones de la Flor, Les Luthiers, Quino y la familia de Cipe Lincovsky al Archivo de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional.

En tanto que “A todo Patoruzú” a punto de cumplirse cien años del personaje más popular de la historieta argentina, la muestra exhibe piezas de la obra que se convirtió en un icono para los argentinos: gran cantidad de ilustraciones y bocetos originales, copias de imprenta, publicaciones de época y materiales diversos que dan cuenta de la extraordinaria labor de Dante Quinterno, su autor.

 Ambas muestras podrán visitarse hasta el día 23 de agosto de miércoles a domingos de 15 a 18 horas.

 

 

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