Habrá una reconfiguración tecnológica en las cabinas de peaje de Hinojo

La empresa Corresur asumió formalmente el pasado miércoles la operación y el mantenimiento de uno de los corredores viales más estratégicos del territorio bonaerense, el cual abarca una extensión total de 1.325 kilómetros e incluye dos troncales sumamente sensibles para Olavarría, como son las rutas 3 y 226.

La red concesionada integra a las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas, junto con tramos clave de las rutas nacionales 3, 205 y 226, vías de comunicación indispensables para la producción agropecuaria, el transporte de cargas y el flujo turístico.

La principal novedad del nuevo sistema de concesión es la eliminación absoluta del pago en efectivo en las cabinas de control, transformando los puntos de cobro en estaciones completamente digitalizadas para agilizar la circulación y reducir los tiempos de espera de los usuarios.

En paralelo con las reformas viales sobre el asfalto, Corresur puso en marcha una reconfiguración tecnológica progresiva y radical en sus estaciones de peaje de Agüero, Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo.

La modernización del sistema de cobro se estructurará a través de los siguientes métodos de pago automáticos y electrónicos habilitados en las vías:

Sistemas automáticos: Lectores de pases electrónicos instalados en los parabrisas de los rodados.

Tecnología Contactless: Dispositivos adaptados en las cabinas que permitirán abonar las tarifas mediante tarjetas de crédito y de débito con tecnología de aproximación.

Códigos QR: Terminales virtuales preparadas para procesar los pagos de forma directa a través de las billeteras digitales autorizadas.

La compañía dispuso además el despliegue inmediato de maquinaria pesada a través de nueve frentes de trabajo que funcionan en simultáneo. Estas intervenciones de emergencia se concentran en una primera etapa prioritaria sobre 431 kilómetros de traza.

Las cuadrillas técnicas ejecutan tareas que combinan bacheo superficial y profundo, sellado de grietas, calce de banquinas, fresado, renovación de señalización horizontal y vertical, semaforización, limpieza de alcantarillas y reposición de defensas metálicas.

Para garantizar el abastecimiento asfáltico y reducir los tiempos de obra, se habilitaron de manera estratégica cinco plantas industriales de última generación en las localidades de Cañuelas, Tandil, Balcarce, Tapalqué y Coronel Dorrego.

De acuerdo con el cronograma técnico, las primeras grandes intervenciones de la Ruta Nacional 205 se localizan entre los kilómetros 61 y 103, además de una obra civil en la estación de peaje de Uribelarrea.

En tanto, en la Ruta Nacional 226 los trabajos se iniciaron en el kilómetro 0 y prevén tareas a corto plazo a la altura del kilómetro 150, sumadas a mejoras puntuales en el kilómetro 62 de la Ruta Nacional 3.