La provincia reforzará la respuesta frente a los hechos de violencia en las escuelas

La provincia de Buenos Aires busca reforzar la respuesta frente a los hechos de violencia en las escuelas. En medio de las negociaciones paritarias con los gremios docentes y ante el aumento de hechos de violencia escolar, la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, adelantó que el Gobierno implementará nuevas herramientas para acompañar a docentes, directivos y auxiliares que sean víctimas de agresiones, entre ellas el respaldo institucional en las denuncias y la intervención de la Fiscalía de Estado en las causas penales.

La funcionaria explicó que la preocupación por la violencia en los establecimientos educativos pasó a ocupar un lugar central en las conversaciones con los sindicatos, a partir del incremento de episodios protagonizados tanto por estudiantes como, especialmente, por familiares de alumnos.

“Desde el Gobierno de la provincia y en particular desde la Dirección General de Cultura y Educación rechazamos fuertemente los actos de violencia contra cualquier integrante de la comunidad escolar”, sostuvo Terigi. En ese sentido, remarcó que hoy preocupa particularmente “la violencia ejercida por integrantes de las familias” contra quienes trabajan en las escuelas.

La paritaria suma un capítulo sobre violencia escolar

Aunque la discusión salarial continúa sin acuerdo luego del rechazo gremial a la oferta del 2,5% para julio, Terigi explicó que la negociación incluye otros aspectos vinculados a las condiciones de trabajo docente.

En ese marco, anticipó que la Provincia trabaja junto a los sindicatos en una ampliación del acuerdo paritario sobre prevención y erradicación de la violencia en ámbitos escolares, vigente desde hace varios años, para adaptarlo al escenario actual.

Según detalló, el objetivo es que el convenio contemple específicamente las situaciones en las que docentes, directivos, inspectores o auxiliares sean víctimas de agresiones como consecuencia de su tarea dentro de las escuelas, una problemática que, según afirmó, comenzó a registrarse con mayor frecuencia en los últimos tiempos.

Acompañamiento en las denuncias e intervención de la Fiscalía

Entre las medidas previstas, Terigi confirmó que la Dirección General de Cultura y Educación promoverá que inspectores e inspectoras acompañen a las víctimas al momento de realizar las denuncias o las impulsen cuando las autoridades escolares no puedan hacerlo.

Además, recordó que la semana pasada el Gobierno bonaerense acordó con la Fiscalía de Estado que ese organismo intervenga como parte interesada en todas las causas penales que se inicien por agresiones contra trabajadores de la educación.

“La Fiscalía se presentará como parte interesada y nosotros vamos a trabajar para remitir inmediatamente toda la información necesaria”, explicó la funcionaria.

Terigi señaló que el futuro acuerdo paritario no estará centrado únicamente en la cuestión salarial. Además de las medidas vinculadas a la violencia escolar, indicó que en la mesa de negociación también se analizan otros temas, como el impacto que tendrá el descenso de la natalidad sobre el sistema educativo y el trabajo docente en los próximos años.