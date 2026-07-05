Torneo Zonal U15: ABO se despidió con un triunfo y una derrota

En el Duggan Martignoni de Tandil, el selectivo U15 femenino de la Asociación de Básquet de Olavarría completó sus presentaciones en la competencia que otorga clasificación al Campeonato Provincial organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.

Durante la primera presentación de la jornada dominical, el equipo de la ABO sumó un importante triunfo ante Mar del Plata. Fue 67 a 58 con 20 puntos de Agostina Chantiri.

Cerrando su participación, Olavarría cayó 60 a 58 ante Necochea. Agostina Chantiri fue la máxima anotadora con 21 puntos.

La Selección de Olavarría terminó su actuación con dos triunfos y dos derrotas.

El equipo de la ABO estuvo compuesto por Juliana Suárez de Comercio; Guadalupe Murrie Palacios de El Fortín; Dafne Bringas Medina, Agostina Chantiri, Sofía Elbey, Pilar García Maroa, Emma Sejas Pasquariello, Martina Stork, Victoria Stork y Emma Wagner de Estudiantes y Victoria Darretche, Victoria Ercsey, Valentina Gagliardi y Teresita Palacios de Sport Club Trinitarios y dirigido por Augusto Morena.

Síntesis Mar del Plata – Olavarría:

Estadio: Duggan Martignoni

Mar del Plata (58): Leoni (2), Monacchi (8), Zarini (12), Mira (0), Narváez (14) -FI- Montoya (4), Bengoa (2), Bracco (8), Saulle (2), Cozzoli (3), Moisano (3), Villa (0). DT-

Olavarría (67): Gagliardi (0), Bringas (5), Palacios (2), Elbey (4), Chantiri (20) -FI- Wagner (1), Stork, V. (1), García Maroa (12), Murrie Palacios (3), Suárez (8), Stork (11). DT- Augusto Morena

Parciales: 19 – 13; 27 – 34; 46 – 52 y 58 – 67