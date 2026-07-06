Bomberos argentinos cumplieron su misión en Venezuela

La Brigada PUMA USAR ARG-13 dio por finalizada su misión humanitaria en Venezuela, donde durante varios días desarrolló intensas tareas de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos. Entre los integrantes del contingente argentino estuvo la olavarriense María Bevacqua, quien formó parte del equipo desplegado para colaborar con las autoridades venezolanas.

A su arribo, fueron recibidos con aplausos y muestras de reconocimiento por parte de familiares, colegas y autoridades, en un emotivo momento que reflejó el compromiso y la vocación de servicio de quienes integran el equipo de rescate.

Durante la misión, los rescatistas argentinos trabajaron en sectores comprometidos por el desastre, realizando tareas de evaluación de estructuras dañadas, búsqueda técnica y asistencia dentro del operativo de emergencia. La labor se llevó adelante en coordinación con organismos locales y equipos especializados, en un contexto de gran exigencia física y profesional.

Al concluir el operativo, la delegación argentina recibió una distinción por parte de las autoridades venezolanas, en reconocimiento al compromiso, la responsabilidad y el trabajo desarrollado durante la asistencia internacional. El reconocimiento alcanzó tanto a los integrantes de la Brigada PUMA USAR ARG-13 como al personal del Ejército Argentino y al resto de los rescatistas enviados por el país.

Asimismo, el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Cdte. Gral. Osvaldo Lori, hizo entrega de distinciones al personal de la Brigada.