Por el partido de la selección, Coopelectric reducirá su horario este martes

Coopelectric informó que este martes, 7 de julio, la sede administrativa ubicada en Belgrano 2850, la Oficina Técnica de Obras Sanitarias situada en Av. Del Valle y Av. Pellegrini, la Oficina Técnica de Energía Eléctrica que funciona en Pelegrino y Maipú y las oficinas comerciales de las Delegaciones atenderán al público hasta las 12:30.

El horario reducido se debe a que la selección argentina enfrentará a Egipto por los Octavos de final del Mundial desde las 13 hs.

No obstante, indicaron que en los sectores operativos de los Servicios Eléctrico y Sanitario las guardias funcionarán con normalidad.

Por reclamos técnicos de Energía Eléctrica los usuarios podrán comunicarse durante las 24 horas al 412305 y por reclamos técnicos de Obras Sanitarias al 411222. En ambos casos podrán enviar un mensaje de texto al 15-680000 o ingresar el reclamo vía WhatsApp 2284-230707.