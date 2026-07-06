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 - 6 de Julio de 2026 | 14:10

Por el partido de la selección, Coopelectric reducirá su horario este martes

La cooperativa informó que atenderá al público hasta las 12:30 debido al encuentro que Argentina jugará contra Egipto desde las 13. Las guardias del servicio eléctrico y sanitario funcionarán con normalidad.

Coopelectric informó que este martes, 7 de julio, la sede administrativa ubicada en Belgrano 2850, la Oficina Técnica de Obras Sanitarias situada en Av. Del Valle y Av. Pellegrini, la Oficina Técnica de Energía Eléctrica que funciona en Pelegrino y Maipú y las oficinas comerciales de las Delegaciones atenderán al público hasta las 12:30.

El horario reducido se debe a que la selección argentina enfrentará a Egipto por los Octavos de final del Mundial desde las 13 hs. 

No obstante, indicaron que en los sectores operativos de los Servicios Eléctrico y Sanitario las guardias funcionarán con normalidad.

Por reclamos técnicos de Energía Eléctrica los usuarios podrán comunicarse durante las 24 horas al 412305 y por reclamos técnicos de Obras Sanitarias al 411222. En ambos casos podrán enviar un mensaje de texto al 15-680000 o ingresar el reclamo vía WhatsApp 2284-230707.

 

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