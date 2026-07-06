Azul: Comienza este martes el juicio al exintendente José Inza

Después de varias postergaciones, mañana comenzará el juicio oral al exintendente de Azul José Manuel Inza y a dos de quienes fueron miembros de su gabinete, que llegan a este debate acusados por presuntos delitos ambientales ocurridos durante la gestión desarrollada por el médico cardiólogo al frente de la comuna entre 2011 y 2015.

El proceso se llevará a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 que tiene su sede en el segundo piso del Palacio de Justicia local y tendrá también como imputados a Héctor Ricardo Bolpe, quien fuera secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, y a Federico "Pieri" Saldaño, que se había desempeñado como secretario de Gobierno y estuvo a cargo del área de Salud.

El inicio del juicio estaba previsto originalmente para abril pasado, pero debió suspenderse debido a problemas de salud de la jueza María Cecilia Desiata, integrante del tribunal.

Esa decisión obligó a reprogramar las audiencias, que finalmente comenzarán este lunes.

La acusación estará a cargo de la fiscal Laura Margaretic, quien en 2018 requirió la elevación a juicio de las dos investigaciones penales que ahora serán tratadas de manera conjunta en este debate.

El que se inicia mañana será el segundo juicio que afronta José Inza por hechos vinculados con su gestión como intendente del Partido de Azul.

En abril de 2020 ya había sido condenado, mediante un juicio abreviado, a seis meses de prisión de ejecución condicional y a un año de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por reiterados incumplimientos de los deberes de funcionario público.

Dos causas

El juicio oral que comienza mañana en los tribunales de Azul abarcará dos expedientes distintos.

En uno de ellos, Inza y Bolpe están acusados por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Específicamente, por la situación ambiental registrada en el predio de disposición final de residuos "EcoAzul", ubicado en las afueras de esta ciudad.

Según se sostiene desde la imputación, ambos habrían omitido adoptar las medidas necesarias para sanear el predio, pese a conocer el estado de emergencia ambiental existente y las reiteradas intimaciones formuladas por el entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y distintos actores sociales.

De acuerdo con esa hipótesis, la falta de intervención habría causado la contaminación del suelo, del manto freático y de las aguas subterráneas del lugar, con el consecuente riesgo para el ambiente y la salud pública.

La segunda causa a ser tratada en este debate involucra a Inza y a Saldaño por la acumulación de residuos patogénicos registrada a fines de 2015 en el Hospital Municipal "Dr. Ángel Pintos" y en el Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 6.

En este caso, la imputación está vinculada con una presunta infracción a la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.

Desde la Fiscalía se afirma que la falta de pago del servicio contratado para el retiro de esos desechos provocó que permanecieran acumulados durante varias semanas en ambos establecimientos sanitarios, generando un riesgo para la salud de trabajadores, pacientes y vecinos.

Durante la instrucción de esta causa también había sido imputado Gonzalo Mariano Añaños, titular de la empresa contratada por el Municipio mientras José Inza era intendente para la recolección de residuos patogénicos.

Sin embargo, ese expediente quedó resuelto para Añaños luego de que en diciembre del año pasado le fuera concedida una suspensión de juicio a prueba, después de que -a modo de compensación por los daños causados- ofreciera pagar un millón de pesos que, según lo pedido por la parte acusadora, iban a destinarse a la Cooperadora del Pintos o al CAPS 6, que está ubicado en el Barrio Del Carmen, sobre la calle Rauch.

El tribunal y las defensas

El juicio estará a cargo de un tribunal integrado especialmente para este debate. Lo conforman el juez de Tandil Carlos Pocorena, quien presidirá las audiencias, el magistrado azuleño Martín Viceconte y la ya mencionada María Cecilia Desiata, actualmente a cargo del Juzgado Correccional con asiento en Olavarría.

Esa magistrada participará en las audiencias de este debate de manera remota.

La defensa de José Inza estará nuevamente a cargo de la olavarriense Elda Donatelli; mientras que Héctor Bolpe será representado por la abogada María Fernanda Giménez y Federico Saldaño, por el letrado Julio Vélez.

Dado el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos a ser tratados en este debate, desde su Defensa Particular había sido pedido en varias ocasiones para el exintendente Inza el dictado del sobreseimiento en estas dos causas por presuntos delitos ambientales que lo involucran.

Pero ninguna de esas solicitudes prosperó en favor del otrora jefe comunal del Partido de Azul.

El dato

De acuerdo con lo informado por voceros judiciales, además de la audiencia inicial de este debate programada para mañana, en un principio están previstas las realizaciones de dos jornadas más, las cuales se desarrollarán este miércoles próximo y el martes de la semana que viene.

(Información y foto Diario El Tiempo)