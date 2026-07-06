Torneo Federal A: fue empate el clásico bahiense y clasificación de Olimpo

La tercera categoría del fútbol argentino completó la 16° fecha en sus cuatro zonas y fue con clásico en Bahía Blanca que terminó en empate.

Olimpo no pudo superar en el clásico bahiense a Villa Mitre, igualó en su cancha 0 a 0 y a pesar de que cedió la punta de la Zona 4 del Torneo Federal A, logró la clasificación al Nonagonal.

En el “aurinegro”, Braian Guille completó los 90´ y en Villa Mitre, que depende de sí mismo para clasificar, Carlos Battigelli y Pablo Mujica iniciaron como titulares y dejaron el campo de juego con pocos minutos por jugar.

Dentro de la Zona D, Círculo Deportivo perdió 1 a 0 ante Guillermo Brown y quedó condenado a jugar la Reválida. En el “Papero”, Simón Buscaglia fue titular y jugó todo el partido y Quimey Marín ingresó a los 52´.

Además, en la Zona A, Sportivo Las Parejas igualó 0 a 0 ante Douglas Haig y El Linqueño, que también jugará Reválida y ya no cuenta con Mateo Alberca que rescindió su vínculo, perdió 1 a 0 ante Gimnasia de Chivilcoy.

Por último, en la Zona C, Deportivo Rincón no pudo ante San Martín de Mendoza y cayó por 1 a 0. No estuvieron los hermanos Nicolás y Bruno Di Bello en el elenco que se hunde en el fondo de su grupo a falta de dos fechas.