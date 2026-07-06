Sigue adelante la Liga de Campaña

El Fútbol de Campaña completó una nueva fecha en dos escenarios y fue con muchos goles.

La tercera fecha tuvo acción en Durañona por la Zona A y en Independiente de Loma Negra por la Zona B.

En una de las Zonas perdió el líder y en la otra, el puntero sigue con puntaje ideal.

Los resultados:

El Luchador (Irigoyen, Vallejos -2-, Acosta) – 1 (Astiz) Durañona

Crotto 2 (Milanesi, Hernández) – 0 Club del Hincha

Águilas Blancas 6 (Alegre -2-, Ibarra, Romero, Zorn, Luna) – 0 Águilas Azules

Independiente de Loma Negra 1 (García) – 2 (Montero, Tognana) Los Amigos