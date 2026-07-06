Sigue adelante la Liga de Campaña | Infoeme
Lunes 06 de Julio 2026 - 19:40hs
Lunes 06 de Julio 2026 - 19:40hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol de Campaña
 - 6 de Julio de 2026 | 15:14

Sigue adelante la Liga de Campaña

En la jornada del último domingo tuvo continuidad la Liga de Campaña con cuatro duelos.

El Fútbol de Campaña completó una nueva fecha en dos escenarios y fue con muchos goles.

 

La tercera fecha tuvo acción en Durañona por la Zona A y en Independiente de Loma Negra por la Zona B.

 

En una de las Zonas perdió el líder y en la otra, el puntero sigue con puntaje ideal.

 

Los resultados:

El Luchador (Irigoyen, Vallejos -2-, Acosta) – 1 (Astiz) Durañona 

Crotto 2 (Milanesi, Hernández) – 0 Club del Hincha 

Águilas Blancas 6 (Alegre -2-, Ibarra, Romero, Zorn, Luna) – 0 Águilas Azules 

Independiente de Loma Negra 1 (García) – 2 (Montero, Tognana) Los Amigos

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME