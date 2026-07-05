Estudiantes fue el campeón del Torneo Unión Regional Deportiva

En la tarde del domingo y a pesar de las malas condiciones climáticas, un buen marco de público presenció la consagración de Estudiantes en el certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida.

El “Bataraz” derrotó 1 a 0 a Racing en condición de visitante y forzó la definición por penales donde se impuso 3 a 1 para levantar la Copa de la 5° edición del Torneo Interligas. El único gol del partido fue de Gerónimo Candia a los 31´.

Definición por detalles tuvo la competencia regional entre equipos olavarrienses. Y el que mejor las aprovechó, en toda la serie, fue Estudiantes que pudo sufrir una goleada en el inicio de la serie y en la revancha, anotó en una de las pocas que generó para llevar la definición a los penales.

Lo más trascendental de estos segundos 90 minutos, fue la tempranera expulsión de Santiago Izaguirre en el “Chaira” por una agresión y la visita lo aprovechó hasta que encontró el gol.

Controló las acciones, no pasó sobresaltos y en una de las pocas que profundizó encontró el gol. A los 31´, Gerónimo Candia apareció en el centro del área para cumplir con la “ley del ex” y enviar al fondo de la red un centro que Abentín envió desde la derecha.

Necesitó recibir el gol para reaccionar el elenco racinguista que antes del final de la primera parte tuvo chances de igualar, pero las desaprovecharon Mormando y Garabento.

La segunda mitad tuvo poco y nada, Racing tuvo el dominio de la pelota, pero no inquietó y le facilitó al “Bata” mantener la mínima diferencia para llegar a los penales.

Sin arriesgar demasiado, los dos equipos se aseguraron los penales y Estudiantes fue más efectivo desde los 12 pasos para quedarse con el título. Fue 3 a 1 en una serie con muchos disparos errados. En el elenco campeón anotaron Borda, Pelaytay y Abentin y en el “Chaira” sólo Vivas.

Enorme desgaste de Areco y Vitale en el tiempo regular y enormes intervenciones de Biscardi en la definición fueron determinantes para que el “Bata” termine levantando la Copa de la 5° edición del Torneo Interligas y logrando la clasificación al Torneo Regional Amateur venidero.

Síntesis Racing – Estudiantes:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Lautaro Bessia

Racing (0): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Gonzalo Izaguirre, Sebastián Álvarez, Ayrton Palmieri; Santiago Izaguirre, Jonathan Galmez; Matías Ordozgoiti (D. Dolezor), Braian Bortolotti (T. Kolman), Uriel Mormando (F. Kolman), Román Garabento. DT- Carlos Tavare

Estudiantes (1): Ramiro Biscardi; Diego San Julián, Manuel Garrido, Leoandro Vitale, Enzo Leguizamón (M. Borda); Gerónimo Candia (G. Pelaytay), Juan Areco, Franco Peralta (R. Alonso); Bruno Peralta (L. Braun), Manuel Abentín, Joaquín Stular (J. Masson). DT- Mauricio Peralta

Amonestados: Ordozgoiti (RAC); Leguizamón, Stular (CAE)

Expulsados: Santiago Izaguirre (RAC)

Goles: 31´ PT Gerónimo Candia (CAE)

Global: 1-1

Incidencias: CAE se impuso 3 a 1 en penales. Convirtieron Borda, Pelaytay y Abentin en el campeón, marraron San Julián y Biscardi. En RAC el único gol fue de Vivas y marraron Fermín y Thomas Kolman y Sebastián Álvarez.