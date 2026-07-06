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Lunes 06 de Julio 2026 - 14:27hs
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 - 6 de Julio de 2026 | 14:00

Torneo Interligas: los reconocidos de la edición 2026

El pasado domingo se completó una nueva edición del Torneo Unión Regional Deportiva con la consagración de Estudiantes y antes de la entrega de la Copa de campeón, hubo distinciones individuales.

Foto: prensa CAE

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó su 5° edición con conquista para Estudiantes y se distinguieron a las individuales destacadas.

 

En el transcurso del fin de semana se definieron los campeones de la competencia interligas en Sub21 y Primera División y se entregaron también los premios a goleadores y vallas menos vencidas.

 

Las distinciones:

Primera División

Campeón: Estudiantes

Subcampeón: Racing

Valla Menos Vencida: Ramiro Biscardi (Estudiantes), 5 goles recibidos

Goleador: Diego Román Garabento (Racing), 13 goles

 

Sub21

Campeón: Boca

Subcampeón: Embajadores 

Valla Menos Vencida: Pedro Ibalo (Boca), 10 goles recibidos

Goleador: Juan Cruz Fluixa (Ferro), 13 goles

 

Fuente: prensa TURD

 

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