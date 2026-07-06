Torneo Interligas: los reconocidos de la edición 2026

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó su 5° edición con conquista para Estudiantes y se distinguieron a las individuales destacadas.
En el transcurso del fin de semana se definieron los campeones de la competencia interligas en Sub21 y Primera División y se entregaron también los premios a goleadores y vallas menos vencidas.
Las distinciones:
Primera División
Campeón: Estudiantes
Subcampeón: Racing
Valla Menos Vencida: Ramiro Biscardi (Estudiantes), 5 goles recibidos
Goleador: Diego Román Garabento (Racing), 13 goles
Sub21
Campeón: Boca
Subcampeón: Embajadores
Valla Menos Vencida: Pedro Ibalo (Boca), 10 goles recibidos
Goleador: Juan Cruz Fluixa (Ferro), 13 goles
Fuente: prensa TURD