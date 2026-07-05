Torneo Interligas Juvenil: prosiguió la última fecha y se definió el "1" | Infoeme
Domingo 05 de Julio 2026 - 19:49hs
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 - 5 de Julio de 2026 | 18:06

Torneo Interligas Juvenil: prosiguió la última fecha y se definió el "1"

Foto: Verito Fotografías

En la jornada del domingo prosiguió la última fecha del Torneo Unión Regional Deportiva para la categoría Juvenil y se definieron las posiciones para la disputa de las Semifinales. Estudiantes se quedó con el “1”.

El certamen reservado para dos categorías formativas que contó con la participación de equipos de la Liga de Olavarría y Bolívar tuvo acción en el Domingo Colasurdo.

La 9° y última fecha de la Fase Regular tuvo a Balonpié cediendo puntos en el estadio “Carbonro” por lo que no pudo sostener la punta de la tabla de posiciones que terminó siendo para Estudiantes de cara a las Semifinales.

La instancia de Play-Off se programará cuando llegue a su fin el “todos contra todos”.

Los resultados:

Sub12:

Ferro 0 – 3 Balonpié

Sub14:

Ferro 1 – 1 Balonpié

Sin programación:

Racing vs. Loma Negra 

Bancario vs. Empleados 

 

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