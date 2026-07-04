Liga Provincial de Clubes: Pueblo Nuevo festejó en suplementario

En el Juan Manolio, Pueblo Nuevo cerró sus participaciones como local en la Fase Regular del Torneo Provincial y sumó una importante victoria.

El “Lobo” derrotó 84 a 81 en tiempo suplementario a Independiente en lo que fue la última presentación como local en la Región Sur del certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet. Franco Dupin con 24 puntos fue el goleador de la noche.

Trabajosa victoria logró el elenco olavarriense en tiempo suplementario para asegurarse la localía en la Reclasificación. Había sido empate en 71 al cabo de los cuatro primeros parciales y con un buen cierre de los últimos 5 minutos, se quedó con la victoria.

Para nada vistoso fue el juego en el gimnasio de Necochea y Chacabuco, hubo poco juego colectivo, muchas imprecisiones y un fatídico 6 de 41 tiros de tres puntos complicaron las acciones para el “Albiverde”.

No fue mucho mejor el porcentaje del equipo de Pigüé que controló por momentos las acciones e incomodó al elenco olavarriense, pero su poca rotación terminó siendo determinante para no poder sostener su dominio.

Le costó por momentos al local, que volvió a contar con Dupin apareciendo en momentos claves y cuando ya se jugaba el tiempo extra, algunas defensas intensas y buena puntería desde la línea de tiros libres terminaron de sentenciar la historia para sumar la 6° victoria en el certamen.

Síntesis Pueblo Nuevo – Independiente:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Suárez, D. y Rincón, J:

Pueblo Nuevo (84): Barsi (3), Menon (15), Dupin (24), Alberca (8), Vázquez (17) -FI- Torres Gisler (9), Luján (4), Conte Velasco (2), Carballo (2), Sánchez (0). DT- Cristian Sánchez

Independiente (81): Ganzero (13), Abelairas (13), Partemi (7), Moro (15), Ilekis (18) -FI- Santicchia (0), Ramadori (4), Palacios (11). DT- Marcelo Ibargoyen

Parciales: 22 – 22; 42 – 35; 55 – 52; 71 – 71 y 84 – 81