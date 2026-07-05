La 1° edición del “RunRAC” desafió al frío y a la llovizna

Organizado por la Subcomisión de Básquet de Racing y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría se completaron los 10K del RunRAC.

Los 10 kilómetros de Racing tuvieron su 1° edición con más de un centenar de atletas y premios en efectivos para los primeros tres lugares de la tabla de posiciones en Damas y Caballeros.

Entre los Caballeros, el primero en completar las dos vueltas al circuito fue Francisco Marchioni con un tiempo de 32:58.

El ganador fue escoltado por Alfredo Ardiles con 33:06 y Luciano Bascur con 33:17. El Top5 lo completaron Ezequiel Magallane y Carlos Devia y Pablo Catalini que compartieron el quinto puesto.

Antonella Albo se impuso en la general Damas con un dominio absoluto en la distancia principal. La bolivarense estuvo acompañada en el podio por Yamila Pedreira con 41:35, Estrella Suárez con 42:25, Melisa Genson y Valentina Martín.

Por otro lado, en la distancia de 5K, Jeremías Peralta fue el ganador con 17:58 con Jonathan González y Valentino Lima Damico como escoltas y Eliana Arias con 22:38 se impuso en Damas. Daiana Oroná y Tamara Arias también se subieron al podio.

La propuesta buscará consolidarse como una nueva fecha del cargado calendario atlético olavarriense.