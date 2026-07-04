Torneo Zonal U15: primera derrota para Olavarría 

En Tandil, el representativo femenino U15 de la Asociación de Básquet de Olavarría cayó ante las locales en el certamen que otorga clasificación al Torneo Provincial organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.

Olavarría cayó 65 a 49 ante Tandil en el Duggan Martignoni en lo que fue la tercera fecha de la competencia zonal.

En el representativo olavarriense que pagó caro un segundo parcial poco eficaz, no fueron suficientes los 16 puntos de Agostina Chantiri.

La Selección de Olavarría había tenido fecha libre en el primer turno del sábado y completará sus actuaciones en la jornada del domingo.

Síntesis Tandil – Olavarría:

Estadio: Duggan Martignoni

Árbitros:

Tandil (65): Tello (2), Urrutia (0), Vizcarra (6), Dottavio (12), Correa (2) -FI- Krüger (4), Alewaerts (9), Grecco (0), Barniu (9), Catanzaro (2), Forte (19). DT-

Olavarría (49): Bringas (2), Palacios (2), Elbey (4), Chantiri (16), Sejas Pasquariello (4) -FI- Stork, V. (9), García Maroa (4), Wagner (0), Ercsey (0), Suárez (1), Stork, M. (7), Gagliardi (0). DT- Augusto Morena

Parciales: 16 – 13; 44 – 35; 59 – 46 y 65 – 49

La programación:

Domingo:

9:00 hs.: Necochea vs BASO

11:00 hs.: Mar del Plata vs Olavarría

Libre: Tandil

16:00 hs.: Olavarría vs Necochea

18:00 hs.: Tandil vs Mar del Plata

Libre: BASO

Premiación

Fuente: Prensa ABO