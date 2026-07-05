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Domingo 05 de Julio 2026 - 11:45hs
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Olavarría
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 - 5 de Julio de 2026 | 10:06

Domingo frío e inestable: se esperan lloviznas durante toda la jornada

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una máxima de 7° y una mínima de 3°. Llas precipitaciones se extenderían hasta la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo frío e inestable en Olavarría, con una temperatura máxima de 7 grados y una mínima de 3.

La jornada comenzó con presencia de neblina durante la madrugada y, para la mañana, se prevén lloviznas acompañadas por vientos provenientes del sector este.

Hacia la tarde, el organismo nacional anuncia la probabilidad de lluvias aisladas, mientras que el viento rotará hacia el sudeste, manteniendo las condiciones de inestabilidad en la región.

Según el pronóstico, las precipitaciones continuarían durante la noche, con registros térmicos cercanos a los 6 grados, en el marco de un cierre de jornada marcado por el frío y la humedad.

 

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