Nueva derrota de la “Chingalán” ante los N°1 | Infoeme
Domingo 05 de Julio 2026 - 16:01hs
Domingo 05 de Julio 2026 - 16:01hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 5 de Julio de 2026 | 14:59

Nueva derrota de la “Chingalán” ante los N°1

No pudo ser para Federico Chingotto y Alejandro Galán en el mediodía del domingo. Fue nueva derrota ante Coello y Tapia en la definición del título.

El P2 de Burdeos organizado por Premier Pádel llegó a su fin con una nueva edición del “Súper-Clásico” y fue con nueva derrota para el equipo compuesto por el olavarriense y el madrileño.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán perdieron 7/5, 6/7 y 2/6 ante Arturo Coello y Agustín Tapia en la Final del Burdeos P2. Fue en 2:13 minutos.

 

La definición en el Patinoire de Mériadeck volvió a enfrentar a las dos parejas líderes del ranking que demostraron el porqué en un verdadero partidazo que quedó a favor de los “Golden Boys”.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME