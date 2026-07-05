Nueva derrota de la “Chingalán” ante los N°1

El P2 de Burdeos organizado por Premier Pádel llegó a su fin con una nueva edición del “Súper-Clásico” y fue con nueva derrota para el equipo compuesto por el olavarriense y el madrileño.

Federico Chingotto y Alejandro Galán perdieron 7/5, 6/7 y 2/6 ante Arturo Coello y Agustín Tapia en la Final del Burdeos P2. Fue en 2:13 minutos.

La definición en el Patinoire de Mériadeck volvió a enfrentar a las dos parejas líderes del ranking que demostraron el porqué en un verdadero partidazo que quedó a favor de los “Golden Boys”.