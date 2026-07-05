Los resultados de Veteranos 

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría completó una nueva fecha para las tres categorías en diferentes escenarios.

Con muchos goles, la categoría +42 completó la 15° fecha, en +50 fue turno de la 5° de las revanchas y en +55, jugaron la 14°.

Los resultados

+42

Deportivo Olavarría 2 (Guevara, Mourlas) – 3 (Córdoba, Lomes, Sberuga) Molino Viejo

10 de Junio 3 (Balbuena, País, Ríos) – 3 (Lurbe, Quiroga, Vicente) Amanecer Argentino

Villa Magdalena 1 (Salvareschi) – 2 (Rosas, Viera) Club Hinojo

Tercer Tiempo 0 – 2 (Ponce, Tosorati) Santa Catalina

El Provincial 0 – 2 (Pacheco, Ponce) Deportivo Fran

La Candela 2 (López Fernández, Suárez) – 1 (Zamudio) Lo Viejo Funciona

Mariano Moreno 1 (Doucedes) – 0 San Martín

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 1 (Barragán) –1 (Rubio) Ferro Senior

Loma Negra 3 (Pellejero -2-, Valencia) – 0 Santa Luisa

Santa Águeda 5 (Juárez -3-, Reetamoso -2-) – 0 Villa Aurora

+50

Los Tigres 1 (Ponce) – 1 (Ávila) Pueblo Nuevo

Compañía El Indio 0 – 5 (Hernández -3-, Vaccaro y Vivas) Truc Vial

Carboneros 2 (dentaro -2-) – 2 (Otero, Rodríguez) Pinturería Norres

La Candela 6 (Burnet -2-, Laprovida -2-, Di Carlo y Cortes) – 0 Sociedad de Fomento Los Robles

Peña de Boca Juniors 1 (Herrera) – 2 (Ramírez, Tresarrieu) El Fortín

+55

Mecánica Cortez 3 (Mourlas -2-, Janson) – 1 (Zabaleta) El Fortín

Independiente de Chillar 5 (Galmán -4- y Giménez) – 2 (Bianchi y Teves) Club Hinojo

Defensores de Hinojo 4 (Cáceres, Castro y Eyarch -2-) – 2 (Mazzei y Rodríguez) Veteranos Continentales

Pueblo Nuevo 2 (Robledo y Mimbielli) – 1 (Dimartino) Camioneros

Industria Loma Negra 0 – 4 (González -3- y Ponce) Mariano Moreno

La Candela 0– 2 (Osinaga y Villar) Carboneros

Viajantes 3 (Aranda, Castro y Quintana) – 0 La Tradición

Club Espigas 0–1 (Carrizo) Ferro Carril Sud

Libre: Agrupación Malvinas