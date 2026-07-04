Posse y Romero fueron 5° en los Juegos Parasuramericanos | Infoeme
Sabado 04 de Julio 2026 - 23:32hs
Sabado 04 de Julio 2026 - 23:32hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Ciclismo
 - 4 de Julio de 2026 | 20:49

Posse y Romero fueron 5° en los Juegos Parasuramericanos

La ciclista olavarriense que fue guía de Florencia Romero completó sus presentaciones en Colombia con dos quintos puestos.

Ludmila Posse y Florencia Romero completaron sus actuaciones en los Juegos Parasuramericanos representando a Argentina.

 

La olavarriense integró el seleccionado nacional de paraciclismo como guía en Tándem B y participó de dos pruebas.

 

El pasado jueves fue parte de la prueba contrarreloj y con un tiempo de 31:06.77 fueron quintas. El otro equipo nacional logró la medalla de bronce.

 

Ya esté sábado cerraron su actuación en la prueba de pelotón y completaron el recorrido en las Vías de Codazzi también con el quinto puesto.

 

La competencia es parte del proceso a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME