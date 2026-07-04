Posse y Romero fueron 5° en los Juegos Parasuramericanos

Ludmila Posse y Florencia Romero completaron sus actuaciones en los Juegos Parasuramericanos representando a Argentina.

La olavarriense integró el seleccionado nacional de paraciclismo como guía en Tándem B y participó de dos pruebas.

El pasado jueves fue parte de la prueba contrarreloj y con un tiempo de 31:06.77 fueron quintas. El otro equipo nacional logró la medalla de bronce.

Ya esté sábado cerraron su actuación en la prueba de pelotón y completaron el recorrido en las Vías de Codazzi también con el quinto puesto.

La competencia es parte del proceso a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.