Golf: otros 18 hoyos en el marco del Ranking Aniversario de Estudiantes

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 18 hoyos con un buen número de jugadores divididos en tres categorías por hándicap.

Antonio Da Silva con 68 golpes fue el ganador en Hasta 13 de Hándicap, seguido por Iván Recabarren con 71 golpes y Juan Manuel García Pinto con 74 golpes.

En De 14 a 24, el triunfo fue para Leonardo Patane con 68 golpes tras aventajar en el desempate automático a Joaquín Duba y Felipe Arenas.

Por último, en De 25 al Máximo, el festejo fue para Miranda Verwimp con 65 golpes. Mariano Palacios con 68 golpes finalizó segundo y Juan Mantegazza con 69 golpes completó el podio.

La actividad continuará el próximo miércoles con una nueva fecha del Ranking “Piana del Sole”, mientras que el jueves 9 de julio se disputará el tradicional Torneo “José Francisco” que será un Medal Play 18 hoyos y habrá premios especiales.

Fuente: prensa CAE