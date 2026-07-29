Últimas plateas y entradas accesibles para ver un show único

Ke Personajes está pronto a comenzar su gira nacional 2026 y la única fecha en la provincia de Buenos Aires será en Olavarría el sábado 5 de septiembre.

El esperado show en el Maxigimnasio del Club Estudiantes despertó el entusiasmo de los seguidores de la banda en toda la región que ya cubrieron una buena porción del estadio, agotando a poco más de un mes de la presentación algunos sectores.

Para los que todavía no se decidieron, quedan las últimas entradas preferenciales disponibles en platea central en ticket10.com.ar y Solucel (Coronel Suárez 2860) donde también se pueden comprar los tickets para otras ubicaciones más accesibles.

En todos los casos, las entradas se pueden adquirir en cuotas con todas las tarjetas de crédito, con la posibilidad de acceder a promociones bancarias.